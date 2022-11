Supervia suspense circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, na tarde desta segunda-feira (28) - Arquivo / Marcos Porto/ Agência O Dia

Supervia suspense circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, na tarde desta segunda-feira (28)Arquivo / Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 16:05 | Atualizado 28/11/2022 18:48

Rio - A Supervia suspendeu, por volta das 14h35, a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. De acordo com a concessionária que administra os trens, a interrupção aconteceu em função das fortes chuvas com incidência de raios nas proximidades da estação Gramacho, que impossibilita a circulação de trens no local. No momento, os trens do ramal circulam apenas no trecho entre Gramacho e Central do Brasil.

Em comunicado, a Supervia informou que equipes atuam no local para normalizar a operação, que deve retornar às 19h30 desta segunda-feira (28).

Em função das fortes chuvas com incidência de raios nas proximidades da estação Gramacho, que impossibilita a circulação de trens no local, encontra-se suspensa a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. pic.twitter.com/2wWUr2dtfj — SuperVia (@SuperVia_trens) November 28, 2022

Rio em estágio de atenção

O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 13h25 desta segunda-feira (28) devido à chuva moderada a forte acompanhada de raios que caiu no município por volta do mesmo horário. Os bairros mais atingidos pelo temporal foram Laranjeiras, na Zona Sul, e Saúde, na Zona Portuária.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se formaram em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e se deslocaram em direção à capital. Por volta das 15h, o sistema apontou que as pancadas perderam a intensidade. Com isso, o céu abriu em diversos pontos da cidade.