Outubro registrou 367 bolsas de sangue coletadas, contra 444 transfusões - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 28/11/2022 21:44 | Atualizado 28/11/2022 22:00

Rio - O MetrôRio, em parceria com o Hemorio, disponibilizará 500 passagens para eventuais doadores de sangue que participem da campanha 'Copa da Solidariedade'. A partir desta terça-feira (29), os cartões unitários de embarque poderão ser retirados no ponto de coleta instalado no Largo da Carioca, por ordem de chegada, ao iniciar os procedimentos para doação. Os bilhetes terão validade enquanto durar a campanha.



O objetivo da parceria entre o MetrôRio e o Hemorio é facilitar o transporte dos voluntários, reforçando o estoque do banco do instituto de hemoterapia.



A iniciativa faz parte da campanha 'Copa da Solidariedade', mobilização que tem o objetivo de estimular a doação de sangue para reforçar os estoques em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no último dia 25. Nesta edição, o Hemorio terá a cantora Luisa Sonza como embaixadora oficial da campanha.



A ação vai ocorrer em sintonia com a Semana da Saúde, maior evento de saúde pública do Estado, e vai contar com uma grande estrutura para coleta montada no Largo da Carioca nos dias 29, 30 e 01.



Na última quarta-feira (23), um grupo de funcionários da concessionária participou da campanha de doação de sangue na sede do Hemorio, em apoio à data. Com a ação, os voluntários também esperam chamar a atenção para a importância da doação e mobilizar os passageiros do metrô a participarem da iniciativa.



Segundo o Hemorio, desde o início do ano, houve uma queda nas doações de sangue em relação ao mesmo período de 2021, afetando o abastecimento das principais unidades hospitalares do estado.