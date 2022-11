A vítima recebeu alta do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 28/11/2022 20:13 | Atualizado 28/11/2022 21:18

Rio – Mayara da Silva Mendonça, esfaqueada pelo próprio marido, no dia 19 deste mês, recebeu alta do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



De acordo com a Polícia Civil, Leandro Dias dos Santos, companheiro da vítima, teria desferido pelo menos oito golpes de faca contra a vítima, atingindo pescoço, tórax e braços. Depois do ataque, ele a teria trancado em casa, em Barros Filho, na Zona Norte, com o filho de 7 anos do casal e fugido. Mayara foi salva por vizinhos, que ouviram seu pedido de socorro.



Leandro foi capturado na noite do dia 21 por agentes da 33ª DP (Realengo), que cumpriram um mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio. Ele confessou ter tentado matar a mulher e alegou que teria 'perdido a cabeça'. O casal estava junto há dez anos.

O suspeito foi transferido para uma unidade prisional, onde segue preso enquanto aguarda decisão da Justiça.