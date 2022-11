Cariocas curtiram o jogo da seleção brasileira sob chuva na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Cariocas curtiram o jogo da seleção brasileira sob chuva na Praia de Copacabana, Zona Sul do RioCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 28/11/2022 15:09 | Atualizado 28/11/2022 18:53

Rio - O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 13h25 desta segunda-feira (28) devido à chuva moderada a forte acompanhada de raios que caiu no município. Os bairros mais atingidos pelo temporal foram Laranjeiras, na Zona Sul, e Saúde, na Zona Portuária.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se formaram em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e se deslocaram em direção à capital. Por volta das 15h, o sistema apontou que as pancadas perderam a intensidade. Com isso, o céu abriu em diversos pontos da cidade.



Não há mais registro de chuvas no Centro do Rio. A região chegou a receber pancadas de chuvas muito fortes, chegando a 19mm entre 13h15 e 13h30.#temporj #CORInforma pic.twitter.com/z8dW9dPax0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 28, 2022

O Centro de Operações do Rio (COR) informou que bolsões d'água foram registrados na Rua Tonelero, altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana; na Rua Muniz Barreto e Rua São Clemente, em Botafogo; na Rua do Catete e Rua Bento Lisboa, no Largo do Machado; na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, e na Rua Riachuelo, Centro do Rio.



Nas redes sociais, algumas pessoas reclamaram do trânsito lento nas zonas sul e central. A Lapa e o Largo do Machado são os mais citados, principalmente alertando sobre alagamentos. Os usuários também relataram que bairro de Icaraí, em Niterói, está sofrendo com alagamentos.



"Para variar minha rua está alagada. Foram apenas 20 minutos de chuva forte, mas a Lapa já está debaixo d'água", reclamou um dos usuários.



A Região Serrana do estado também registrou chuva moderada a forte, mas, até o momento, não há informação de ocorrências com grande impacto. O núcleo de água se desloca em direção à Baixada Fluminense perdendo a intensidade. A previsão indica que a cidade do Rio de Janeiro terá pancadas isoladas à noite.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.