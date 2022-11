O serviço foi interrompido na estação Gramacho às 14h35 após a forte chuva que atingiu alguns bairros do Rio de Janeiro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/11/2022 22:02 | Atualizado 28/11/2022 22:07

Rio - A circulação dos trens no trecho entre as estações de Gramacho e Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, foi normalizada às 20h16 desta segunda-feira (28). O serviço foi interrompido às 14h35 após a forte chuva que atingiu alguns bairros do Rio de Janeiro. As informações são da SuperVia.

Mais cedo, a concessionária explicou que precisou suspender a circulação nesses locais em função de um raio que atingiu a rede aérea nas proximidades da estação. Assim que a ocorrência foi registrada, a equipe de manutenção da SuperVia foi até a localidade e identificou que a descarga atmosférica rompeu um cabo de energia. A empresa fez os reparos necessários e conseguiu normalizar a situação durante a operação comercial desta segunda-feira.

Em função das fortes chuvas com incidência de raios nas proximidades da estação Gramacho, que impossibilita a circulação de trens no local, encontra-se suspensa a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. pic.twitter.com/2wWUr2dtfj — SuperVia (@SuperVia_trens) November 28, 2022



Rio em estágio de atenção

O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 13h25 desta segunda-feira (28) devido à chuva moderada a forte acompanhada de raios que caiu no município por volta do mesmo horário. Os bairros mais atingidos pelo temporal foram Laranjeiras, na Zona Sul, e Saúde, na Zona Portuária.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se formaram em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e se deslocaram em direção à capital. Por volta das 15h, o sistema apontou que as pancadas perderam a intensidade. Com isso, o céu abriu em diversos pontos da cidade.