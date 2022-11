Polícia de Itaguaí prendeu dois homens com grande quantidade de drogas - Reprodução

Publicado 28/11/2022 17:33 | Atualizado 28/11/2022 18:05

Rio – Policiais do 24º BPM (Itaguaí) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (28), dois homens com farta quantidade de drogas no bairro Brisamar, no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros. Após os disparos, os policiais localizaram e prenderam os suspeitos. Com eles, além das drogas, também foram apreendidos um fuzil e uma pistola.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP (Itaguaí).