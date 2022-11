Vítima foi baleada e morta na Avenida Meriti, em Cordovil - Reprodução / Redes sociais

Vítima foi baleada e morta na Avenida Meriti, em CordovilReprodução / Redes sociais

Publicado 28/11/2022 17:39 | Atualizado 28/11/2022 18:41

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem, ainda não identificado, atingido por tiros, na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Meriti, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para a ocorrência de homicídio e isolaram a área para perícia. Bombeiros do quartel de Ramos também estiveram no local, mas a vítima já estava morta.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). No momento, os policiais buscam identificar a autoria e a motivação do crime. Nas redes sociais, perfis afirmam que o homem teria tentado assaltar um carro, mas outro motorista reagiu e atirou contra ele. A Civil ainda não confirma essas informações.