Drogas apreendidas foram encaminhadas para a 123ª DP (Macaé) - Divulgação / PMERJ

Drogas apreendidas foram encaminhadas para a 123ª DP (Macaé)Divulgação / PMERJ

Publicado 28/11/2022 16:57 | Atualizado 28/11/2022 17:03

Rio – Policiais do 32º BPM (Macaé) apreenderam, nesta segunda-feira (28), 309 pinos de cocaína, 658 pedras de crack e 337 papelotes de maconha durante ação realizada no bairro de Bela Vista, em Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com a PM, equipes faziam patrulhamento pela Rua Orlando Tardelli, com o objetivo de impedir a venda de entorpecentes na região, quando avistaram um grupo de suspeitos, que fugiu ao notar a presença dos policiais. Após buscas no local, os militares encontraram as drogas.

A ocorrência foi registrada na 123ª DP (Macaé).