As aulas terão duração de até um mês e serão presenciais nos polos do Senac RJ - Marcelo Camargo / Agência Brasil

28/11/2022

Rio – A Prefeitura do Rio abriu inscrições, a partir desta segunda-feira (28), para o curso de capacitação em Turismo. São mais de 300 vagas voltadas para mulheres maiores de 18 anos e moradoras da cidade do Rio de Janeiro. O prazo para as inscrições vai até sexta-feira (2).



As cariocas poderão escolher entre os cinco cursos disponíveis gratuitamente, como o Turismo Cultural e Libras básico.

As aulas terão duração de até um mês e serão presenciais nos polos do Senac RJ de Botafogo, Copacabana, Riachuelo, Barra da Tijuca, Madureira e Campo Grande.