Evento foi criado por comerciantes com o apoio da Subprefeitura de JacarepaguáDivulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 28/11/2022 15:27 | Atualizado 28/11/2022 15:40

Rio – O bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, conta neste ano com um evento onde moradores da região podem assistir às partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Criado por comerciantes com o apoio da Subprefeitura, o espaço fica no Largo do Mussum, também conhecido como Largo do Moutela, entre Freguesia e Anil.

O evento, que já está sendo apelidado carinhosamente de Moutellão - em alusão ao similar Alzirão da Tijuca, que por falta de patrocínio não ocorrerá na Copa de 2022 – conta com um telão suspenso no ar por uma estrutura de metal criada especificamente para isso. Frequentadores podem ficar tranquilos no quesito segurança, uma vez que a PM está presente. Além dela, a CET-Rio e a Guarda Municipal disponibilizam duas equipes de agentes, uma em cada extremidade do local.

A Subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, está animada com a novidade. “O carioca já é amante de futebol desde criança. A Copa do Mundo deixa um clima de confraternização e mais esperança. Contarmos com um espaço só para momentos assim vai ser bastante divertido. Além do lazer, vamos contribuir com o comércio local e movimentar a nossa economia. Esperamos todos aqui”, convida Talita.

Durante o primeiro jogo do Brasil, na última quinta-feira (24) contra a Sérvia, o espaço recebeu em torno de mil pessoas. A expectativa é de que o número seja ainda maior para a partida desta segunda-feira (28), contra a Suíça.