Eles foram autuados em flagrante por roubo qualificado - Reprodução

Eles foram autuados em flagrante por roubo qualificadoReprodução

Publicado 28/11/2022 18:47 | Atualizado 28/11/2022 18:53

Rio - A Polícia Militar prendeu dois colombianos e um mexicano, na tarde desta segunda-feira (28), por furto no interior do Fifa Fan Fest, em Copacabana, na Zona Sul, durante o jogo do Brasil contra a Suíça. Os estrangeiros detidos foram autuados em flagrante por furto qualificado.

De acordo com a corporação, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) realizava patrulhamento pela orla quando foi acionada por organizadores do evento, informando que indivíduos estariam furtando. Imediatamente, os agentes foram ao local e encontraram os suspeitos com as características relatadas. Com eles, os militares recuperaram 11 celulares.

A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana). O caso será encaminhado à Justiça.