Publicado 04/07/2023 07:06

As principais notícias do jornal O DIA desta terça-feira, dia 4 de julho, são:

Na manchete, estado tem mais de 5.400 vagas de empregos e estágios

Em Rio de Janeiro, especialistas ouvidos pelo DIA fazem avaliação positiva de novas regras para bikes e veículos elétricos

Líder do tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte da cidade, é preso pela PM

Neymar é multado em R$ 16 milhões por construção e uso irregulares de lago artificial em Mangaratiba

No D, a atriz Priscila Fantin festeja a vitória na 'Dança dos Famosos'

No Ataque, Pedro, do Flamengo, recusa proposta milionária da Arábita Saudita. Botafogo está confiante na vida do protuguês Bruno Lage