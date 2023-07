Operação Policial na Maré, nesta terça-feira (04). Na foto, drogas apreendidas. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Operação Policial na Maré, nesta terça-feira (04). Na foto, drogas apreendidas.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/07/2023 07:19

Rio - A operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, no Complexo da Maré, Zona Norte, prendeu suspeitos, recuperou carros roubados, além de ter apreendido armas e drogas. A ação mirou criminosos envolvidos em roubos de veículos. Moradores foram acordados por tiros, na madrugada desta terça-feira (4), nas comunidades da Vila do João e da Vila do Pinheiro. Uma mulher ficou ferida durante um confronto.

Segundo relatos, uma mulher, que estaria grávida, foi atingida na Rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso, por uma bala perdida que teria partido do tiroteio na Maré. De acordo com a PM, a vítima, não identificada, foi baleada no braço e socorrida pelo próprio marido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi medicada e liberada. O casal foi encaminhado pelo 16º BPM (Olaria) para a 22ª DP, para registrar o caso.



Até o momento, 15 automóveis roubados foram recuperados, entre eles um Porsche Cayenne, que estava dentro de um condomínio na Vila do Pinheiro, e um BMW X3. Confira abaixo. A maior parte dos veículos encontrados são do tipo SUV e um deles, do modelo Hyundai Creta tinha a placa "TCPMARE", em referência ao Terceiro Comando Puro, facção que controla a região.

Operação contra roubos de veículos recupera diversos carros no Complexo da Maré.

Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/kkTmOUK04w — Jornal O Dia (@jornalodia) July 4, 2023

A ação também conta com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento Aeromóvel (GAM), do 22º BPM (Bonsucesso) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que prenderam cinco suspeitos e apreenderam dois fuzis, três pistolas, duas granadas, um carregador de munições duplo, rádios comunicadores, quatro mil pinos de cocaína,498 tabletes de maconha e outras drogas. As equipes ainda localizaram uma estufa para o cultivo de maconha, com diversos pés da erva.

A Secretaria Municipal de Educação informou que 22 escolas da região foram impactadas, afetando 7.921 alunos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as clínicas da Família Adib Jatene,Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta terça-feira.

De acordo com moradores, além da Vilas do João e do Pinheiro, os agentes fizeram um cerco nas localidades conhecidas como Palace, Salsa e Merengue e Baixa do Sapateiro e, ao menos três veículos blindados e um helicóptero estariam circulando pela região. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um caveirão tentando ultrapassar uma barricada para acessar a comunidade e um helicóptero fazendo voos rasantes. Outras imagens mostram uma aeronave sobrevoando a Avenida Brasil. Confira abaixo.



OPERAÇÃO SEGUE FIRME NA MARÉ



ÁGUIA BAIXINHO



Helicóptero blindado dando voos rasantes entre a Vila do João e Vila do Pinheiro.

2 caveirões estão agora na principal da Vila.



Uma mulher foi baleada na porta de casa.#MaréNaoVive pic.twitter.com/zEh6UCn4zj — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) July 4, 2023

#ATENÇÃO MORADOR



Caveirão entre a Vila do João, Vila do Pinheiro e Baixa, até tiros já foram disparados.

Informações que é uma megaoperação.

Muito cuidado para quem for sair e avisem aos amigos e familiares de vocês.#MaréNaoVive pic.twitter.com/eDbfzNYcgr — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) July 4, 2023

Atividade Redobrada Favela, se tiver de sair, aguarda um pouco mais. Não se arrisquem.#marevive pic.twitter.com/7EnkHjrE5l — Maré Vive (@MareVive) July 4, 2023

Operação no Complexo da Maré pic.twitter.com/6CeQ96NBhG — Cotidiano Rio de Janeiro (@cotidianorio) July 4, 2023

Ação na Maré terminou com morte de Playboy da Curicica



Na última quinta-feira (29), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e a Core pretendiam cumprir uma mandado de prisão contra Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica. O miliciano estava escondido em um bunker do tráfico de drogas, na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, sob proteção do Terceiro Comando Puro (TCP), e resistiu à prisão, trocando tiros com os policiais. No confronto, Playboy e um segurança acabaram baleados e chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, mas nenhum dos dois resistiu aos ferimentos.

Playboy da Curicica era alvo de investigações desde o ano passado , por homicídio qualificado, roubo, extorsão, tortura, receptação, formação de milícia e organização criminosa. A localização do miliciano foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento e levantamento de informações, que levou cerca de dois meses. Em agosto de 2022, a Draco, junto com policiais da 41ª DP (Tanque), chegou a prender o miliciano, mas ele foi colocado em liberdade no mês seguinte e assumiu o controle da milícia.

As investigações identificaram que uma aliança foi estabelecida entre a milícia e o TCP como forma de proteger as regiões comandadas por Playboy de invasões do Comando Vermelho, que tenta expandir os pontos de vendas de drogas em áreas dominadas por grupos paramilitares. A união também funcionava como uma "troca de favores", permitindo que o tráfico vendesse drogas nas áreas chefiadas por Playboy, enquanto os milicianos exploram serviços como TV à cabo, internet, fornecimento de gás, transporte alternativo, grilagem de terrenos e venda de imóveis irregulares, além de extorsão de moradores, em comunidades dominadas pela facção.

Operações na Zona Norte

Também nesta terça-feira, durante uma ação no Complexo da Pedreira, entre os bairros de Costa Barros, Barros Filho, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Pavunana, na Zona Norte, equipes do 41º BPM (Irajá) removiam barricadas quando foram atacadas e houve confronto. Após os disparos, dois suspeitos morreram e um ficou ferido. Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre 40 e uma granada, além do veículo utilizado pelo bando. Já em um cerco no entorno da comunidade, os PMs prenderam dois homens em fuga e uma pistola foi apreendida.

O 41º BPM ainda atua em outras comunidades da Zona Norte, como Az de Ouro/Tatão, em Anchieta; Proença Rosa, em Honório Gurgel; Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho; e Malvina e Para-Pedro, em Irajá. Na mesma região, há operação do 16º BPM (Olaria) no Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e ação do 9º BPM (Rocha Miranda) nas favelas do Faz Quem Quer, Congonha e Cajueiro, em Rocha Miranda e Madureira. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões nesses locais.

De acordo com a SMS, o Centro Municipal de Saúde Sylvio Frederico Brauner, localizado nas proximidades de Anchieta, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas na manhã de hoje.