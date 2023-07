Perrengue no dia de publicação do decreto: passageiros empurraram busão pifado na Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 04/07/2023 09:07

Rio - Uma cena inusitada chamou atenção de quem passava pela Avenida Brasil, na manhã desta terça-feira (4). Um ônibus quebrou e precisou ser empurrado por passageiros na altura de Realengo, na Zona Oeste do Rio.



O veículo da linha 451T, que faz o trajeto entre Duque de Caxias e Campo Grande, sofreu um problema mecânico e precisou de algumas mãozinhas para não prejudicar ainda mais o trânsito.



Em nota, a empresa Transportes Flores lamentou o ocorrido e informou que uma equipe de socorro foi enviada ao local.



Segundo o Centro de Operações, o trânsito na região apresenta lentidão em ambas as vias, já que este trecho também está em obras no sentido Santa Cruz, também na Zona Oeste.

O veículo já foi retirado do local.