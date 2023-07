Um homem e uma mulher ficaram feridos após disparos de arma de fogo no Love Land Hotel, em Cachambi - Divulgação

Um homem e uma mulher ficaram feridos após disparos de arma de fogo no Love Land Hotel, em CachambiDivulgação

Publicado 04/07/2023 10:18

O atirador, identificado como Ernesto do Couto Miranda , teria disparado contra Geovana, uma mulher transexual, depois tentou se matar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

Informações preliminares apontam que o suspeito levou a vítima para o motel Love Land Hotel, atirou duas vezes contra ela e depois disparou contra si mesmo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um chamado de disparos em um motel na Rua Miguel Ângelo. Ao chegarem no local, os policiais encontraram as duas pessoas já baleadas.

O caso está sendo investigado pela 23ª DP (Méier). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e aguardam o resultado da perícia. Caso a suspeita se confirme, pode haver a extinção da punibilidade por causa da morte do suspeito.