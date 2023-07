Ferros apreendidos na ação pela poliçada do batalhão de Irajá - Divulgação / Polícia Militar

Ferros apreendidos na ação pela poliçada do batalhão de IrajáDivulgação / Polícia Militar

Publicado 04/07/2023 10:57

Rio - Dois suspeitos morreram, um ficou ferido e outros dois foram presos durante uma operação da Polícia Militar, no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (4).



De acordo com a corporação, durante a ação, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam retirando barricadas na localidade conhecida como "Divisa", quando, de dentro do carro, um grupo de homens armados atiraram contra os policiais, que revidaram.



O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. No entanto, o criminoso conhecido como Revoltinha e um outro não resistiram aos ferimentos.



Segundo a PM, ainda durante a ação, outros dois suspeitos, Fábio Augusto Lemos do Espírito Santo, o Salada e Gabriel de Souza dos Prazeres, conhecido como Dentinho, estavam em uma moto e tinham o objetivo de fugir do Complexo da Pedreira em direção à comunidade de Acari.

A polícia informou que a dupla foi abordada pelos agentes e na tentativa de fugir, deixaram a moto e atravessaram a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior por uma passarela, onde foram detidos pelos policiais. Ambos foram levados para a 39ª DP (Pavuna).

Com os suspeitos, agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas, uma granada, munições e um veículo. Segundo a PM, desde novembro do ano passado, 41 fuzis foram apreendidos pelo 41º BPM (Irajá).

As comunidades do Complexo do Chapadão, Az de Ouro, Tatão, Proença Rosa, Juramento, Malvina e Para-Pedro, na Zona Norte do Rio, também são alvos de operações da PM.