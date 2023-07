Dois homens foram presos em flagrante pela equipe do BRT Seguro após pichar ônibus - Reprodução / MOBI-Rio

Dois homens foram presos em flagrante pela equipe do BRT Seguro após pichar ônibusReprodução / MOBI-Rio

Publicado 04/07/2023 12:51

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por agentes do programa BRT Seguro, após picharem ônibus do BRT, na segunda-feira (3).



A equipe coordenada pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) entrou em ação na estação Santa Efigênia, na Taquara, Zona Oeste do Rio, após ser acionada pelo motorista do transporte, que alertou sobre o vandalismo.



Os criminosos foram presos em flagrante e conduzidos para 32ª DP (Taquara)



Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública, reforçou que o foco é evitar qualquer tipo de dano ao sistema de transporte.



“A Prefeitura do Rio não vai tolerar vandalismo, dano ao patrimônio público, qualquer tipo de ilegalidade, principalmente no BRT. As equipes do BRT Seguro vão continuar fazendo o patrulhamento, a proteção e a segurança dos passageiros”, afirmou.



Além disso, Eduardo Paes, Prefeito do Rio, usou a plataforma Twitter para fortalecer o combate a este tipo de crime.