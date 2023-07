Aulas de teatro acontecem na Lona Cultural Jacob do Bandolim - Divulgação

Publicado 04/07/2023 16:05 | Atualizado 04/07/2023 16:19

Rio - Um iniciativa do projeto Cria, que atua em comunidades do Rio, está levando aulas de artes cênicas gratuitas para alunos da rede pública, com idades entre 12 e 14 anos. A Oficina de Teatro Improvisacional acontece na Lona Cultural Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá, até o dia 21 de julho.

Durante esse período, os alunos poderão mergulhar no mundo do teatro, além de explorar conceitos de dramaturgia, roteiro, leitura dramatizada e muito mais. Por meio de jogos e exercícios práticos, a turma desenvolvera habilidades como criatividade, trabalho em equipe, espontaneidade, comunicação efetiva e confiança.



"O projeto Cria tem se destacado como uma importante ferramenta na promoção da cultura e educação no Rio e a Oficina de Teatro Improvisacional é mais uma evidência de seu compromisso em oferecer oportunidades enriquecedoras para os jovens da cidade. As atividades serão conduzidas por profissionais altamente qualificados, com vasta experiência no campo das artes cênicas e pedagogia, garantindo uma experiência de aprendizado enriquecedora e divertida para todos os participantes", explica Laura Campos Braz, fundadora do projeto, que desenvolve intenso trabalho social em comunidades do Rio.



Para garantir uma vaga, é preciso entrar em contato com o projeto pelo telefone (21) 96541-5006 ou através do Instagram @_projetocria.

A Lona Cultural Jacob do Bandolim fica na Praça do Barro Vermelho, no Pechincha.