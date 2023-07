Um mês depois do desabamento da marquise na sede da Central dos Correios, calçada continua interditada - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Um mês depois do desabamento da marquise na sede da Central dos Correios, calçada continua interditadaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 04/07/2023 16:31 | Atualizado 04/07/2023 16:46



Rio - A agência Central dos Correios, que ocupava o térreo de um prédio no Centro do Rio, onde ocorreu o desabamento de parte da marquise em maio deste ano, foi transferida para a Rua da Alfândega, 91, lojas A,B e C, também no Centro. A mudança aconteceu no dia 19 de junho, 25 dias depois do incidente no prédio localizado na esquina da Travessa Tocantins com Visconde de Itaboraí. O novo endereço fica a 550 metros de distância do anterior.

Um mês depois do desabamento, a agência dos Correios disse que a Defesa Civil já retirou as partes do beiral que poderiam se desprender. A contratação para a instalação de tela de proteção e aparalixo ainda está em andamento no setor administrativo dos Correios.

esteve na, então, antiga sede, nesta segunda-feira (3) e constatou que parte da calçada segue interditada, impedindo a passagem de pedestres. Imagens feitas pela reportagem mostram que, por causa do bloqueio da calçada, pedestres disputam espaço com os veículos, incluindo os estacionados na região.

A agência não explicou o que motivou a transferência da sede do lugar.

O que diz a Defesa Civil

Na época do desabamento, a Defesa Civil realizou uma vistoria e informou que não foi necessário realizar a interdição do prédio, mas a área foi isolada para que partes do beiral que ainda poderiam se desprender fossem retiradas. Agora, a pasta afirma que aguarda a documentação dos Correios informando a realização do reparo, assinado por um profissional habilitado, para desinterditar a via.