Operação Captura foi realizada por diversas delegacias da Baixada Fluminense - Reprodução

Operação Captura foi realizada por diversas delegacias da Baixada FluminenseReprodução

Publicado 04/07/2023 18:53

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (4), o primeiro dia da Operação Captura na Baixada Fluminense, com objetivo de reprimir roubos, furtos e receptações de celulares. A ação, que segue na quarta-feira, prendeu 30 suspeitos e apreendeu um adolescente até o momento.

"A ideia dessa operação é retirar de circulação indivíduos que cometem crimes patrimoniais em toda a Baixada. A operação se desenvolve com a participação de todas as delegacias da região: são 19 unidades espalhadas por 13 cidades. A ideia é prendermos pessoas envolvidas em crimes de receptação de celulares, ladrões e furtadores. Entendemos que combater o furto e o roubo passa necessariamente em alcançar os receptadores", explicou o delegado Giniton Lages, titular do Departamento-Geral de Polícia da Baixada.

A operação é realizada após um trabalho de monitoramento e investigação por parte da Polícia Civil. Nas últimas nove edições da Operação Captura, foram 577 suspeitos detidos e 452 celulares recuperados. Além das prisões em flagrante, os agentes cumprem mandados de prisão em aberto. Com isso, os bandidos também são presos por crimes como homicídio, tráfico de drogas, estelionato e estupro.

O delegado Giniton alerta que as pessoas interessadas em adquirir um produto precisam se assegurar de que o bem está sendo repassado de maneira legal. Caso contrário, pode ser presa por receptação, sob pena de até oito anos de reclusão.

"A Operação Captura é necessária porque atuamos no ciclo vicioso do crime. O receptador, seja ele culposo ou doloso, alimenta essa rede criminosa. O recado é claro: não comprem nenhum bem sem ter a certeza da origem lícita. Em especial, o celular, que é muito buscado pelas organizações criminosas. Se a pessoa assim agir, as investigações vão alcançar porque o aparelho é rastreável. Temos tecnologia disponível para rastrear todo aparelho roubado", alertou o delegado.

"O aparelho celular tem valor agregado substancial e é facilmente comercializado. Se as pessoas não tomarem cuidado na aquisição do bem, correm o risco de serem alcançadas pelas diversas edições da Operação Captura", concluiu.

As prisões foram realizadas por policiais das delegacias da Baixada Fluminense: 48ª DP (Seropédica), 50ª DP (Itaguaí), 51ª DP (Paracambi), 52ª DP (Nova Iguaçu), 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford Roxo), 55ª DP (Queimados), 56ª DP (Comendador Soares), 57ª DP (Nilópolis), 58ª DP (Posse), 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos), 61ª DP (Xerém), 62ª DP (Imbariê), 63ª DP (Japeri), 64ª DP (Vilar dos Teles), 65ª DP (Magé), 66ª DP (Piabetá) e 67ª DP (Guapimirim).