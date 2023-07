Os trabalhos emergenciais na elevatória do Guandu devem se estender até sábado - Divulgação

Publicado 04/07/2023 18:29 | Atualizado 04/07/2023 18:53

Rio - A Cedae deu início, nesta terça-feira (4), a uma manutenção emergencial em uma das elevatórias da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio. A estação é responsável por atender a 80% da rede nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis e Itaguaí.

De acordo com a concessionária, foi preciso reduzir em 5% a capacidade de operação do sistema para que os reparos sejam executados. A condição normal de fornecimento só deve ser reestabelecida no próximo sábado (8), quando está prevista a conclusão da manutenção emergencial na elevatória.

Segundo a Cedae, as concessionárias Águas do Rio, Ingá e Rio+Saneamento foram informadas sobre o reparo que deve impactar diretamente na distribuição para suas áreas atendidas.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, é uma das principais do Rio. O sistema tem vazão de 43 mil litros por segundo, suficiente para atender mais de 9 milhões de pessoas e, atualmente, é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro.