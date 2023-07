3º BPM (Méier) reforçam segurança na entrada da Defensoria Pública do Méier nesta terça-feira (4) - Reprodução/Google Maps

Publicado 04/07/2023 20:03 | Atualizado 04/07/2023 21:19

O DIA sobre a insegurança e medo relatado pelos servidores.

Rio - O 3º BPM (Méier) reforça, desde a manhã desta terça-feira (4), a entrada da sede da Defensoria Pública do Rio no Méier, na Zona Norte do Rio, após um homem ameaçar entrar armado na unidade . O pedido foi formalizado pela administração da seção do órgão público após a publicação da reportagem desobre a insegurança e medo relatado pelos servidores.

Por meio de denúncia anônima, funcionários lotados no Méier disseram que receberam ameaças de morte por parte de um assistido insatisfeito com o serviço há uma semana. Segundo os servidores, o homem alegou que estava sendo ignorado durante o atendimento do órgão e por isso entraria armado no local.



A Associação de Servidores da Defensoria Pública informou que também acompanha os desdobramentos do ocorrido. "Estaremos acompanhando as providências adotadas pela Administração Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com o objetivo de assegurar a segurança dos profissionais da sede do Méier, bem como dos demais órgãos da Defensoria Pública", informou por meio de nota.

Rotina de ameaças



Os servidores dizem que não há segurança e nem controle da entrada e saída de pessoas na unidade, tornando a rotina de trabalho ainda mais insegura após o ocorrido. De acordo com um servidor do órgão, que preferiu não se identificar, é rotineiro os funcionários de todas as sedes da Defensoria do estado receberem ameaças contra suas respectivas integridades físicas, no entanto, o caso mais recente acendeu um alerta para medidas mais efetivas.



Os funcionários relatam que várias pessoas que trabalham na Defensoria sofrem com a falta de segurança. "Não temos detectores de metais, scanners de bolsas para identificação de artefatos perigosos como objetos pontiagudos, explosivos não detectáveis por detector de metais", disse um servidor.



O que diz a Defensoria Pública



A Defensoria Pública do Rio informou, nesta terça-feira (4), que continua tomando todas as providências necessárias para dar suporte aos defensores, servidores, residentes e estagiários, o que inclui, além das medidas internas, comunicado formal ao Batalhão da PM localizado na área, a fim de reforçar a segurança da unidade. O caso não foi registrado na Polícia Civil.

Conforme apurado pelo DIA, policiais da 23ª DP (Méier) foram informados sobre a denúncia através da mídia e disseram que iriam à sede do Méier para averiguar o ocorrido.