Homem foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes - Reprodução

Publicado 04/07/2023 19:37 | Atualizado 04/07/2023 20:09

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, na tarde desta terça-feira (4), por estupro de vulnerável contra uma passageira que estava alcoolizada, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A violência sexual aconteceu dentro do carro do homem.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 29 anos, compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos para comunicar que havia sido estuprada pelo motorista, de 36, após ter solicitado uma corrida.

A delegada Madeleine Dykeman explicou que a mulher estava bebendo em um bar próximo à sua casa quando solicitou uma corrida para um outro estabelecimento onde costumava beber com as amigas. O motorista a levou até o local, mas o bar estava fechado. Foi neste momento que o homem ofereceu levá-la a um outro bar, que segundo ele poderia estar aberto na madrugada.

"Ele se dirigiu com a vítima até o bairro Parque Califórnia e lá eles foram para outro bar. Eles ainda beberam, ela consumiu mais bebida alcoólica. A vítima estava sim alcoolizada e ela disse que já estava indo embora e em determinado momento ele vai com ela para uma outra rua. Nesse momento, ele vai para o banco de trás e há a penetração. Ela foge do autor, cai, machuca os joelhos e a mão e consegue pedir ajuda a uma mulher, que chamou policiais militares", disse a delegada.

A vítima foi socorrida, encaminhada ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e posteriormente levada para o registro da ocorrência na Deam de Campos. Na delegacia, ela contou o que aconteceu, o que deu início as buscas sobre o paradeiro do motorista. Segundo a delegada, o exame de corpo delito comprovou que houve abuso sexual.

"Aqui em sede policial, nós conseguimos verificar a placa do carro e identificar o local provável onde o motorista reside. Encontramos o carro estacionado e ele foi conduzido à delegacia. Aqui, nós confirmamos, a partir de exame de corpo delito, que ela havia sido vítima efetivamente de um estupro de vulnerável. O exame atestou a conjunção carnal e nesse momento eu dei voz de prisão. A vítima não tinha o discernimento para dar essa autorização e ele se aproveitou dessa situação. Em sede policial, ele deu a versão dele e disse que ela quis flertar com ele e eles acabaram mantendo relações sexuais. A vítima estava embriagada e o consentimento dela não era livre. Ainda assim, a versão dela é bem mais compatível que a versão dele", completou Dykeman.

Ainda de acordo com a delegada, a mulher está sendo assistida psicologicamente. A vítima foi encaminhada para tomar um coquetel para a sua saúde, que é a primeira prevenção em casos de estupro.

O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e o homem aguarda decisão da Justiça para transferência ao sistema prisional.