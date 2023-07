Publicado 05/07/2023 00:00

UE e Mercosul estão prestes a fechar um dos maiores acordos comerciais da história. Para o Brasil, significará, até 2034, um aumento de US$ 125 bilhões no PIB. Existem contenciosos, mas com habilidade diplomática precisamos buscar conciliação, não atritos.

É necessário pôr fim à desordem tributária imposta a empresas e contribuintes. Ela eleva os custos de produção, inibe o consumo, dificulta investimentos e retarda o crescimento econômico. A reforma tributária é urgente. O País não pode mais esperar.