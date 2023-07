Policiais militares removem barricada durante operação - Divulgação / PM

Publicado 04/07/2023 20:03 | Atualizado 04/07/2023 20:05

Rio - Um levantamento da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Polícia Militar apurou que a corporação removeu 2.317 barricadas no primeiro semestre deste ano, no Rio de Janeiro. Com isso, foram recolhidos mais de 3,5 toneladas de entulho como blocos de concreto, trilhos de ferro e outros materiais.

"Alguns anos atrás, esse cenário seria impensável. Mas, hoje, a retirada de barricadas faz parte das demandas da nossa corporação. Esses obstáculos, além de prejudicarem a movimentação de viaturas policiais e veículos de outros serviços públicos essenciais, representam um desrespeito inaceitável a milhões de moradores de comunidades, que, como qualquer cidadão, têm o direito constitucional de ir e vir", disse o secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Com o apoio do Governo do Rio, a corporação adquiriu cinco kits de demolição por R$ 11 milhões. No segundo semestre de 2022, foram recebidos uma retroescavadeira, um caminhão prancha e um caminhão basculante, distribuídos de acordo com a demanda dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs).

Além disso, equipes especializadas do Comando de Operações Especiais (COE) ministraram um curso para que os policiais militares fossem capacitados a operar as novas máquinas. A retirada de barricadas passou a ser mais um item do saldo operacional computado pela Subsecretaria de Inteligência da PM.

"Além de todas essas ações no âmbito da Corporação, é fundamental a participação dos cidadãos, fazendo denúncias nos canais disponíveis, e de outros órgãos públicos não só da área de segurança, como já acontece, como também de prefeituras para que a gente possa vencer esse desafio", completou o coronel.