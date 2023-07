Inauguração do espaço com o nome Albergue Mais Tempo LGBTI+ David Miranda - Divulgação

Publicado 04/07/2023 19:59 | Atualizado 04/07/2023 20:03

Rio - A Prefeitura do Rio, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), inaugurou nesta terça-feira (4), o Albergue Mais Tempo LGBTI + David Miranda, homenageando o ex-parlamentar, falecido em maio deste ano. O espaço na Lapa, na região central da cidade, acolhe pessoas lésbicas, gay, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos e outras expressões de gêneros, em situação de vulnerabilidade.



A escolha do homenageado destaca-se pela trajetória de David, primeiro vereador assumidamente gay e atuação política em defesa da população LGBTQIAPN+, com medidas visando a saúde mental de profissionais da segurança pública e outra iniciativa que prevê que uso de sanitários públicos de acordo com a identidade de gênero e independentemente de registro civil.

O local de acolhimento tem o intuito de promover a reinserção, a construção da autonomia e reconhecimento da cidadania das pessoas LGBTQIAPN+ e conta com uma equipe multiprofissional. Tem capacidade para 50 pessoas, com idade entre 18 e 59 anos, que poderão permanecer acolhidas por um prazo inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado o prazo.



"Estamos vendo o nome do David sendo incluído no abrigo e apoiando a população mais

necessitada. Essa sempre foi a primeira causa do David Miranda. Ele se identificava muito

com as pessoas que precisavam de ajuda e ter a oportunidade de receber essa homenagem. O nome do David neste abrigo é uma causa de muito orgulho, não só para mim, mas para a família dele, para os nossos filhos e para todos que amavam o David Miranda", disse o jornalista americano Glenn Greenwald, viúvo de Miranda.