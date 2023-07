Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local às 18h32 - Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local às 18h32Reprodução

Publicado 04/07/2023 20:11 | Atualizado 04/07/2023 21:57

Rio - Um incêndio atingiu uma casa na favela Santa Marta, no início da noite desta terça-feira (4), em Botafogo, Zona Sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e uma vítima que estava no local foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo. Ainda não há informações sobre sua identificação e estado de saúde

O acionamento da equipe do quartel do Humaitá aconteceu às 18h32 e as equipes do grupamento seguiram no endereço, que fica em frente à Rua da Matriz, até às 21h.

Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.