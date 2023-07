Publicado 05/07/2023 00:00

As principais notícias do jornal O DIA desta quarta-feira, dia 5 de julho, são:

Na manchete, ônibus em mau estado pode ter subsídio cortado pela Prefeitura do Rio

Em Ataque, Flamengo encara o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Fernando Diniz, do Fluminense, vai conciliar trabalho no Tricolor com o cargo de interino na seleção brasileira

Em Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sanciona lei que proíbe termos 'social' e 'serviço' em elevadores da cidade

Acusado de estupro e de estimular suicídio, criador do grupo Discord é preso em Teresópolis, na Região Serrana do Rio

Operação no Complexo da Maré mira roubos de carros

Cidade do Rio registra a madrugada mais fria do ano

No D, 'The Voice Kids' vive clima de decisão