Na ocorrência da Zona Oeste, multidão entra em pânico com pipocos - Reprodução / Redes Sociais

Na ocorrência da Zona Oeste, multidão entra em pânico com pipocosReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2023 12:03

Rio - Um jovem, de 24 anos, morreu após ser baleado no momento em que saía de um baile, na madrugada deste domingo (6), na Rua Araranguá, em Cosmos, Zona Oeste do Rio.



Bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados às 5h17 para socorrer a vítima. No entanto, quando chegaram ao local, Alyson da Silva Pires já estava morto.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) também foram acionados para a ocorrência. Os policiais isolaram a área para realização da perícia.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram que os tiros provocaram pânico e correria no local.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Mataram um rapaz na saída do baile em cosmos



Muita Correria pic.twitter.com/s95JkpcApR — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) August 6, 2023