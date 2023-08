Pessoas correndo e carros voltando de marcha ré após relato de arrastão na Avenida Brasil - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Um assalto na noite deste sábado (5), na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, Zona Norte da cidade, causou pânico e correria em uma das principais vias da capital. Motoristas que passavam pelo local na hora do crime se depararam com uma cena desesperadora: pessoas correndo no sentido contrário e carros voltando de ré na contramão. Parecia tratar-se de um arrastão.



Em vídeos publicados nas redes sociais, um motorista grava a movimentação das pessoas andando na via. "Arrastão agora aqui na Brasil, todo mundo saindo dos carros e correndo. Todo mundo voltando", diz.



Em nota, no entanto, a Polícia Militar informou que não houve arrastão. Segundo a corporação, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para verificar supostos assaltos em série na via. No local, os agentes foram informados por populares que um veículo teria sido roubado momentos antes do vídeo ter sido gravado.



De acordo com a PM, a equipe realizou buscas na região, mas os suspeitos e o veículo não foram localizados.