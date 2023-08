Criança esta internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 06/08/2023 14:11

Rio - A menina de 6 anos que teve 30% do corpo queimado em incêndio no Anil permanece com o quadro clínico considerado grave. Ela segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Súde (SMS) na tarde deste domingo (6), oito dias após o acidente.

Pai da criança, o fisiculturista Hugo Sérgio Andrade do Nascimento morreu no incêndio. No último dia 29, o fogo atingiu o imóvel da família, na Zona Oeste, onde os dois moravam com Larissa Mello Viana Silveira, mulher de Hugo e mãe da jovem, que teve ferimentos leves e não precisou de atendimento.

De acordo com uma amiga do atleta, que preferiu não se identificar, o fisiculturista resgatou a filha e a companheira , mas não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento quando voltou para buscar a cadela da família. Isa, da raça buldogue francês, teve lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita.

DIA mostra O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que apura as causas do incêndio. Um vídeo obtido pelomostra Larissa correndo para fora do apartamento enquanto a fumaça toma conta do andar.

