Após a morte do menino, policiais militares amanheceram nas ruas da Cidade de Deus - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Após a morte do menino, policiais militares amanheceram nas ruas da Cidade de DeusReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/08/2023 09:58 | Atualizado 07/08/2023 11:14

Rio - Cidade de Deus amanhece com clima tenso e operação nesta segunda-feira (07), após a morte de um jovem de 13 anos durante uma operação na comunidade, na noite de domingo (8), na Zona Oeste do Rio. Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) estão na região e até o momento não há registro de prisões e apreensões.

Na região, dez escolas ficaram fechadas, durante a manhã, por conta das operações em andamento. Cerca de 2.851 alunos foram afetados, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a operação teve impacto no funcionamento dos atendimento de saúde a população da região. A Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land não realizaram atendimentos e acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários. Já a Clínica da Família José Neves, manteve o serviço e apenas as visitas domiciliares e outras atividades externas realizadas no território ficaram suspensas.





fotogaleria

Na Zona Norte, policiais do 3º BPM (Méier) atuam nas comunidades Urubu e Juramentinho. Durante a ação, houve troca de tiros. Segundo a corporação, os agentes entraram na “Boca da Itália”, no Morro do Urubu e foram atacados por criminosos armados e revidaram os disparos. Até o momento, não houve registro de feridos.



Os militares também apreenderam uma pistola e uma grande quantidade de drogas. A operação, conta com o apoio de um veículo blindado e uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), e ainda está em andamento. A ação tem objetivo de prender criminosos, apreender armas e drogas, remover barricadas e coibir o roubo de veículos e cargas.

Drogas apreendidas em operação no Morro do Urubu nesta segunda-feira (07) Divulgação