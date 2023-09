Calor e ar seco atraíram cariocas para a Praia de Ipanema - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/09/2023 10:33 | Atualizado 24/09/2023 14:50

Rio - A previsão do tempo indica uma máxima de 41º C no Rio de Janeiro, neste domingo (24). Além disso, durante o período da tarde, a umidade relativa do ar pode ficar entre 21% e 30%, valor considerado abaixo da condição ideal. O forte calor e o ar seco fizeram com que os cariocas acordassem cedo para garantir uma lugar na praia.

"Vim curtir a praia com a rapaziada! A gente veio de Bonsucesso. Se hidratando bastante, muita água, protetor solar... Mais tarde, tem jogo do mengão e chopp gelado", disse o rubro-negro David Cordeiro, que aproveitou para mergulhar na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

O físico Breno Andrade, de 22 anos, também curtiu a "piscininha" da praia e alertou sobre a hidratação. "Acho importante beber pelo menos três litros de água durante o dia. A água gelada ajuda a refrescar. Vim curtir a praia com os amigos. O mar é bom, hoje está uma piscininha. Bom demais para refrescar", afirmou.

Na segunda-feira (25), a formação de um sistema de baixa pressão próximo ao litoral deve deixar o tempo instável na cidade. Com isso, a previsão aponta que haverá um aumento de nebulosidade e chuva fraca durante a noite. A temperatura terá um declínio, ficando entre 20º C e 31º C.

Ventos úmidos vindos do oceano chegam na terça-feira (26), deixando o céu novamente nublado no Rio. Pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde, mas o tempo fica aberto à noite.

Na quarta-feira (27), a temperatura deve voltar a subir, mas o aguaceiro não vai embora. Com máxima de 38º C e mínima de 19º C, pancadas de chuva chegarão acompanhadas de raios à tarde e continuarão até o fim da noite. A baixa umidade, variando entre 21% e 30%, também pode preocupar os cariocas.