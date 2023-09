Entregadores se reuniram para protestar na Rua Belford Roxo, em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/09/2023 10:41 | Atualizado 24/09/2023 10:42

Rio - O motoboy Thiago Santos Silva, de 31 anos, afirma que foi vítima de ofensas racistas ditas pelo policial federal Alexsander Canto Mielke, de 56, na noite deste sábado (23), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com os relatos, o agente teria apontado uma pistola na direção do entregador.

Após a confusão entre os dois, diversos motoboys protestaram na Rua Belford Roxo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes buzinando e gritando "desce, racista".

Policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados por conta da manifestação. De acordo com a PM, Thiago e Alexsander foram conduzidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada. Os dois prestaram depoimentos e foram liberados. A investigação segue em andamento e outras testemunhas ainda serão ouvidas pelos agentes.

Um grupo de motoboys também foi à delegacia, onde realizaram mais um protesto. No local, também gritaram "racista" em coro contra o policial federal.