Armas apreendidas com os criminososReprodução

Publicado 24/09/2023 09:30

Rio - Seis criminosos foram presos com cinco pistolas e um fuzil na noite deste sábado (23) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A prisão foi realizada por policiais do Batalhão de Rondas Especiais de Rondas e Controle de Multidões (RECOM) na Rua Batista Lacerda, em Saracuruna.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram alertados sobre a presença de criminosos armados praticando uma série de roubos na via. Foi realizado um cerco tático na região e os policiais viram o momento em que os criminosos retiravam pessoas do interior de um veículo.

Ao perceberem a presença dos policiais, os seis tentaram fugir, mas acabaram sendo presos. Além das armas, foram apreendidas dezenas de munições.

O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê).