Avenida Victor Sence, em Conceição de MacabuGoogle Street View

Publicado 24/09/2023 11:39

Rio - Um homem foi morto e outras seis pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (24), na cidade de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense.

Um homem, que estava no interior de um bar, foi alvo de diversos tiros feitos por uma dupla de criminosos. Ao atirarem contra a vítima, os suspeitos acabaram acertando outras seis pessoas.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os crimes ocorreram em frente a um bar, na Avenida Victor Sence.

Os feridos no ataque a tiros foram socorridos para o Hospital Público de Macaé. Ainda não há informações sobre os estados de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 32° BPM (Macaé) foram acionados para a ocorrência no Centro da cidade. Os autores conseguiram fugir antes da chegada dos agentes.