Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi baleado durante uma tentativa de assalto - Divulgação

Publicado 24/09/2023 13:59 | Atualizado 24/09/2023 14:47

Rio - O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, de 62 anos, foi baleado na manhã deste domingo (24) durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o magistrado foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta na pista sentido Petrópolis, próximo à Casa do Alemão. Uma equipe da corporação prestou os primeiros socorros, no intuito de estancar o sangramento.

Bombeiros do quartel de Campos Elísios foram acionados para a ocorrência às 8h50. Paulo Sérgio, ferido na perna esquerda, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias, na Baixada Fluminense. Em seguida, o desembargador foi transferido para o Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. O quadro de saúde do magistrado é considerado estável. "Encontra-se estável, lúcido e interagindo, sendo submetido ao tratamento médico proposto", diz a nota do hospital.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elísios).