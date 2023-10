Preso desta quarta seria garupa da moto durante tentativa de assalto - Divulgação / Polícia Civil

Preso desta quarta seria garupa da moto durante tentativa de assalto Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/10/2023 11:13 | Atualizado 11/10/2023 16:58



Rio – Um dos suspeitos de tentar assaltar o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, foi preso nesta quarta-feira (11), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Hugo da Cunha Carvalho foi encontrado por policiais civis durante a operação Route 66, deflagrada na comunidade do Parque das Missões.

A corporação localizou os suspeitos através de imagens da Concer e de uma câmera acoplada no capacete da vítima. Segundo as investigações, a dupla, que cometeu o crime com o auxílio de uma moto, é da comunidade do Parque das Missões, onde um dos suspeitos foi detido durante a madrugada.



De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, titular da 60ª DP (Campos Elísios), Hugo seria o garupa. As imagens mostram o momento em que ele aponta uma arma para o desembargador na BR 040, pista sentido Petrópolis. Toda a ação acontece com as motocicletas em movimento.



Câmera instalada no capacete do desembargador do TJRJ Paulo Sérgio Rangel do Nascimento ajuda Civil a identificar criminosos que tentaram assaltá-lo em setembro. Um dos suspeitos, o garupa da BMW, foi preso nesta quarta-feira, em Caxias.#ODia



Crédito: Divulgação/Polícia Civil pic.twitter.com/yuex1FYuup — Jornal O Dia (@jornalodia) October 11, 2023

Ainda segundo a Polícia Civil, a moto, modelo BMW GS 1250, usada pelos criminosos, foi roubada por eles no dia 23 de setembro, véspera da tentativa de assalto ao desembargador. Os depoimentos da vítima do roubo e de moradores da comunidade ajudaram a identificar os autores e resultaram nos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As medidas foram deferidas pela 3º Vara Criminal de Duque de Caxias.



A operação Route 66 visou, além de prender os suspeitos, apreender a arma, jaquetas e capacetes usados na abordagem. Os agentes também procuravam por motos e carros, produtos de outros crimes, drogas e armas no interior da comunidade.



O nome da ação é uma referência aos motociclistas que rotineiramente transitam na BR 040 nos finais de semana com destino as cidades da região serrana do estado.



Relembre o caso



Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, foi abordado por criminosos na manhã no dia 24 de setembro na Rodovia Washington Luiz, no trecho em frente ao varejão das malhas. A dupla, tentou levar sua moto, modelo BMW GS 1250, mas ele reagiu à tentativa de assalto.



Houve uma rápida troca de tiros e a dupla fugiu. A vítima foi baleada na perna esquerda e precisou ficar internada no Hospital Copa Star por quatro dias.



A Polícia Civil concluiu que os criminosos da comunidade Parque das Missões tem a prática reiterada de roubar motocicletas de alta cilindradas preferencialmente da marca alemã BMW. As ações são movidas por ordens das lideranças da facção que domina a localidade.