Deputados estaduais se envolvem em confusão com agentes públicos durante fiscalização Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/10/2023 16:41 | Atualizado 11/10/2023 17:10

Alerj) informou, nesta quarta-feira (11), que vai apurar se houve excessos da parte dos deputados estaduais Rodrigo Amorim (PTB), Alan Lopes (PL) e Filippe Poubel (PL) durante uma Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro () informou, nesta quarta-feira (11), que vai apurar se houve excessos da parte dos deputados estaduais Rodrigo Amorim (PTB), Alan Lopes (PL) e Filippe Poubel (PL) durante uma discussão com agentes públicos na Avenida Brasil. Os fatos serão analisados pela Mesa Diretora e o Conselho de Ética do órgão.

Na noite de terça-feira (10), os deputados se envolveram em uma confusão com guardas municipais, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e policiais militares durante uma fiscalização na Avenida Brasil. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os parlamentares aparecem enfrentando os agentes públicos de forma agressiva.

O caso

Agentes do programa BRT Seguro realizavam uma operação de rotina para coibir o trânsito de veículos na via exclusiva de ônibus na Avenida Brasil, quando foram abordados pelos deputados estaduais tentando impedir o trabalho de fiscalização. O caso foi registrado pelos agentes na 22ª DP (Penha).

Nas imagens, Rodrigo Amorim chega a empurrar um guarda municipal e faz gestos como se fosse iniciar uma luta corporal. "Seja homem, você tá cheio de marra, tira o dedo da minha cara, c... Vem então", diz o deputado em um determinado momento do vídeo. Seguranças armados também aparecem na confusão.



Em outra gravação, o deputado ataca verbalmente policiais militares que prestavam apoio aos agentes. "Você é uma vergonha para a Polícia Militar, ambos vão responder na Corregedoria", gritou.

Veja as imagens:

Vídeo mostra confusão entre os deputados estaduais Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Filippe Poubel e agentes da prefeitura durante uma fiscalização na Avenida Brasil.#ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) October 11, 2023

Confira a nota da Alerj na íntegra:

"A Alerj segue em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro, garantindo liberdade para que todos parlamentares exerçam suas funções de fiscalização. A Mesa Diretora e o Conselho de Ética vão analisar os fatos ocorridos durante fiscalização na Avenida Brasil para apurar se houve excessos. A Alerj reitera ainda profundo respeito aos servidores públicos que cumprem com as suas funções dentro da legalidade."