Publicado 06/11/2023 00:30

Na manchete, Fluminense vai comemorar o título da Libertadores com sua torcida no próximo domingo, em uma festa aberta ao público no Centro do Rio, com direito a trio elétrico levando os campeões e a taça.

Flamengo vence o Fortaleza por 2 a 0.

Hoje, às 19h, tem clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário.

Feirão com mais de 300 vagas de emprego e estágio vai acontecer amanhã, no Centro do Rio.

Prédios da antiga Universidade Gama Filho são implodidos para o início das obras do Parque Piedade.

Homem é preso por esfaquear o próprio irmão e o sobrinho.

Com pneumonia, a atriz Lolita Rodrigues morreu, aos 94 anos, em um hospital de João Pessoa.

NO D, de cima do trio elétrico, Ivete Sangalo dá bronca em mulher que reclamou de música no seu show.