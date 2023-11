Publicado 15/11/2023 00:00

Lamentável fala de Lula que equipara Israel ao Hamas. Presidente deveria refletir com mais equilíbrio ou corre risco de no futuro ser lembrado por ecoar discurso do grupo terrorista responsável pelo maior massacre de judeus desde o Holocausto.

Causou enorme embaraço ao Planalto a presença de integrante do Comando Vermelho em reunião no Ministério da Justiça. Oposição sobe tom e insinua conivência. Caso é grave e acende alerta para infiltração do crime organizado nas instituições públicas.