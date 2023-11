Publicado 15/11/2023 00:00

Eu tô cansada…



Vou começar, mais uma vez, dizendo: decisão judicial, a gente respeita, ok… Mas não dá pra ficar quieta. Ainda mais quando bate diretamente na população!



Eu não quero saber aqui qual o critério usado, e nem sei, de verdade, mas acredito que o princípio básico de uma decisão deveria ser o que afeta o povo desse país. O porquê disso estar sendo feito.



Eu falo da decisão da Justiça Federal de manter os funcionários da Dataprev, responsáveis pela operação digital dos processos do INSS, em trabalho remoto. É isso mesmo que você leu… Aquele, ainda da pandemia… Trabalhinho de casa. Que tudo era lento, e ficou ainda mais!



Me refiro ao atendimento das perícias, onde o povo precisa de um afastamento e não consegue, do trabalhador que vai em um posto e está fechado, que ligam e ninguém atende, tudo porque os servidores concursados nem aparecem nas agências. Mas o pagamento, ah, esse tá super em dia!



E foi assim durante todo o isolamento… Mas a gente, há pouco tempo, trouxe aqui que o presidente do INSS, Carlos Lupi, deu o prazo para o retorno presencial de todos os funcionários para janeiro… E mesmo assim a gente ficou indignado, pelo prazo! Só que tudo que é ruim pode piorar…



Com essa manutenção do trabalho remoto dos funcionários da Dataprev, os que trabalham no INSS já querem entrar na justiça para também continuarem de casa! É um absurdo! Não querem mesmo voltar a trabalhar presencialmente..



Que fique claro que eu não estaria aqui reclamando se o serviço do INSS funcionasse de fato! Mas a gente vê, pela quantidade de pedidos de socorro, que o negócio não vai pra frente. Não anda!



O povo reclama todos os dias! Lembram do caso da Darlene Thomé, do Jacarezinho, que a gente lutou aqui, gritou, até que o LOAS dela fosse liberado? Ela tem paralisia cerebral e o benefício estava suspenso há 2 anos!



Tem exemplo maior de descaso que esse?!



Haja paciência! A população trabalhar a vida inteira, pra ganhar um salário baixo, e ter esse retorno? É muita covardia!



Causa indignação, revolta, e aqui ninguém vai parar de reclamar até esse serviço funcionar da maneira que o povo merece. Porque aqui ninguém quer telefone na cara! O povo não quer mais “tu tu tu” ao pé do ouvido.



3,2,1… É DEDO NA CARA!



TÁ CÔMICO, MAS FEIO!

Com calorão no Rio, homem se refrescou em buraco em Santa Cruz - Reprodução

Falta água pra beber, mas sobra poça de esgoto! A cena do buraco ontem, no meio de Santa Cruz, viralizou! E só rindo pra não chorar mesmo…



Naquele calorão do Rio, na Estrada Boa Esperança, altura do número 74, o baita buraco com vazamento virou piscina! Até cachorro mergulhou..: Foi engraçado, mas também uma maneira legítima de protestar, já que os moradores afirmam que o tal buraco está lá há mais de 2 meses e só aumenta...



“A gente já entrou em contato com a Prefeitura, com tudo que foi órgão, mas nada de resolverem. Tá uma situação horrível!”, conta um morador.



Engraçado ou não, nosso papel é cobrar, né? Então a gente foi atrás… Porque alguém tem que fechar aquele buraco! Fomos atrás da Secretaria de Conservação e também da Rio+ Saneamento, concessionária responsável pela região.



Em nota, a Seconserva afirmou que fez vistoria no local e verificou que o vazamento é de responsabilidade da Rio+Saneamento, que disse que ontem mesmo foi realizar o reparo.



Viu? Cada mergulho é um flash mesmo!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Seria engraçado, se não fosse bizarro, e tenho dito!