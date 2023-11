Fluzão - Reprodução/Daniella Muniz

Cada um tem sua história de amor com seu time, mas a maioria, como eu, herda do pai o time do coração… Com o meu filhote, foi completamente diferente!

Dudu disse que o Fluminense nasceu com ele… Ou seja, vem antes de qualquer interferência! E ainda disse, de maneira muito firme, que ninguém o faria torcer para outro time (eu que o diga, tentei e tenho provas que ele não me deixa mostrar).

Na história desse menino de 11 anos, apaixonado pelo Tricolor, o mais legal é que ele faz o caminho contrário…

Numa família de corinthianos, palmeirenses e colorados, ele fez todo mundo ser o atual campeão da Libertadores. E torcendo de coração!

A família viajou lá de Santo Anastácio, interior de São Paulo, ou Anastexas, como eu gosto de chamar, até aqui… Mais de mil quilômetros para viver essa felicidade com ele, por ele de forma genuína.

Nesse momento, todo mundo da família, de todos os lugares desse Brasil, foi Fluzão por ele.

E eu? Ah, eu nunca torci tanto na minha vida!

Foi um carinho na alma de todos os cariocas (ou quase todos… Rs).

É o Rio protagonista de volta!

Mas para fechar com chave de ouro o 2023 desse Rio de Janeiro nos esportes, ainda faltam alguns presentes…

Eu estou falando do Botafogo, na luta pelo título do Brasileirão, entalado na garganta há 28 anos, com um show da torcida a cada jogo, e do Vasco, que a gente torce muito para que fique na elite do campeonato.

Times em situações opostas, mas na luta! Na expectativa de, até o fim do ano, arrancar do torcedor angustiado o sorriso da vitória e claro, as lágrimas do alívio!

Boa sorte a todos! Dá-lhe Flu, Bota, Vasco, Flamengo… Viva o futebol carioca! Isso é Brasil!