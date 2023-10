Rua de Água Santa virou Cracolândia - Reprodução

Publicado 27/10/2023 00:00

“A rua não era assim. Eles chegaram e tomaram conta! Tem uma escola aqui do lado, as crianças saem e os veem usando drogas na frente de todo mundo. Estamos apavorados.”



A coluna recebeu a denúncia de que a Rua Fontoura Chaves, em Água Santa, virou uma verdadeira cracolândia.



Segundo os moradores, todos os dias a rua recebe vários usuários de crack. Eles já não sabem o que fazer com a invasão dos usuários e com a desordem no local. Muros foram quebrados, barracos foram levantados… Uma bagunça!



“Está um nojo. Uma sujeira, lixo, entulho. Ninguém aguenta mais”, conta um morador.



As imagens mostram que as pessoas nessa situação realmente construíram casebres! Até plantas foram colocadas em pneus, na entrada, para “decoração”…



É uma situação preocupante, e que vem sendo muito frequente em várias localidades do Rio. A gente sabe que é um caso de saúde pública, todo mundo sofre, inclusive esses usuários, mas não dá pra deixar a situação chegar onde chegou… Não pode se alastrar!



A coluna entrou em contato com a Subprefeitura da Zona Norte, que informou que hoje mesmo vai resolver o caos na região. Vamos ficar de olho!



PINGO NO I

Forte chuva no Rio provocou transtornosIgor Peres

O que foi aquele temporal de ontem, logo de manhã? Todo mundo que saiu pra trabalhar ficou apavorado! Se não ficou, é porque chegou antes da chuva…



O dia literalmente virou noite! E o Rio ficou mais Gotham City do que nunca, onde nem o Batman é capaz de salvar! Um transtorno só, com aquilo tudo que a gente tá cansado de ver e nada mudar. Alagamentos, transporte paralisado… E olha que se foi 1 hora de chuva, foi muito!



O negócio por aqui é cada vez mais nebuloso… Ê Rio, você não merece! Mas aguente firme, porque a tempestade, pode até demorar, mas sempre passa.

TÁ FEIO!

Obra em escada rolante de estação do metrôReprodução

Lembra da novela da escada rolante da estação de Metrô Cinelândia?



Pois é, como a coluna mostrou, a obra, que era pra finalizar em 22 de setembro, foi para 23 de outubro… E agora, adivinhem?! Passou para 24 novembro!



Só pode ser brincadeira, né? Os passageiros reclamam e nada dessa manutenção acabar! Por ali passam idosos, pessoas com deficiência… Meses pra consertar uma escada? É muita sacanagem!



A coluna foi atrás do Metrô Rio, que informou que a escada passa por uma revisão geral, conforme o plano de modernização previsto para o equipamento, e esclareceu que aguarda a chegada de uma peça para concluir o restabelecimento da operação. Mas, como alternativa, os clientes que necessitam de acessibilidade podem utilizar os demais equipamentos disponíveis no local.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É muita enrolação, e tenho dito!