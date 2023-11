Caso provocou o adiamento do voo BA-248, que sairia do do Galeão - Divulgação

Caso provocou o adiamento do voo BA-248, que sairia do do GaleãoDivulgação

Publicado 15/11/2023 15:24 | Atualizado 15/11/2023 20:04

tripulantes da British Airways, que alegaram terem sido assaltados na madrugada do último dia 5 de setembro no Rio, mentiram em depoimento. A Polícia Civil informou que o grupo pode responder por falsa comunicação de crime.



De acordo com as investigações, dos vários crimes relatados apenas um teria ocorrido após terem se colocado em uma situação de extremo risco. Segundo a polícia, depois de uma madrugada inteira de consumo de drogas e álcool, os comissários Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos e Samantha Jo Naylor, 39, foram a um posto de gasolina abandonado, em Vaz Lobo, para comprar mais drogas. Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) descobriu que os, que alegaram terem sido assaltados na madrugada do último dia 5 de setembro no Rio, mentiram em depoimento. A Polícia Civil informou que o grupo pode responder por falsa comunicação de crime.De acordo com as investigações, dos vários crimes relatados apenas um teria ocorrido após terem se colocado em uma situação de extremo risco. Segundo a polícia, depois de uma madrugada inteira de consumo de drogas e álcool, os comissários Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos e Samantha Jo Naylor, 39, foram a um posto de gasolina abandonado, em Vaz Lobo, para comprar mais drogas.

Inicialmente, Grant e Samantha disseram em depoimento que foram levados, involuntariamente, ao ponto de venda de drogas. Os dois alegaram, ainda, que foram assaltados duas vezes, sendo uma delas no posto de combustíveis e outra no caminho de volta para o hotel. No entanto, a polícia acredita que foram realmente assaltados apenas ao deixar o posto, em um carro de aplicativo.



Além disso, o outro comissário, Daniel Pickeiring, de 31 anos, teria relatado que foi vítima do golpe "Boa noite, Cinderela". No entanto, a investigação aponta que o crime não ocorreu e que, na verdade, o tripulante teria consumido drogas e bebidas no Complexo do Alemão a ponto de ficar desacordado e precisar ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) acredita que os comissários inventaram as versões para não serem punidos pela companhia aérea. O caso chegou a provocar o adiamento do voo BA-248, que sairia do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte, no dia 6 de setembro com destino ao Aeroporto de Heathrow, em Londres, capital da Inglaterra.

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro criticou os tripulantes da British Airway. "Já determinei a polícia que seja rigorosa quando esses espertos entrarem no Brasil. A polícia estará aguardando eles ansiosamente no aeroporto. Estou comunicando a Embaixada e a empresa sobre a conduta criminosa dessa gente", postou Castro.

"Acham que podem vir aqui fazer o que quiserem e ainda denegrirem a nossa imagem mundo a fora! Aqui não pisam mais!", escreveu, enaltecendo o trabalho da Polícia Civil no caso.

O DIA tentou entrar em contato com a British Airways pelas redes sociais, mas não obteve retorno. O espaço segue em aberto para manifestações.