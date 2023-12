Atropelamento ocorreu na altura no número 301, na Rua Pinheiro Machado - Reprodução / COR

Atropelamento ocorreu na altura no número 301, na Rua Pinheiro MachadoReprodução / COR

Publicado 03/12/2023 09:54 | Atualizado 03/12/2023 13:24

Rio - Um jovem de 22 anos foi atropelado em Laranjeiras, na Zona Sul da cidade, na manhã deste domingo (3). Marcos do Nascimento passava de bicicleta pela Rua Pinheiro Machado, próximo ao Palácio Guanabara, quando foi atingido por um táxi.



A vítima foi socorrida por bombeiros do quartel do Catete, em estado grave, e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto. Em nota, a unidade de saúde informou que o paciente está estável.



O acidente ocorreu por volta das 7h e, segundo o Centro de Operações Rio, a pista sentido Botafogo precisou ser interditada.