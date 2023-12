Maceió está em situação de emergência por conta de iminente colapso de mina da Braskem - Gésio Passos/Agência Brasil

Maceió está em situação de emergência por conta de iminente colapso de mina da BraskemGésio Passos/Agência Brasil

Publicado 03/12/2023 10:29 | Atualizado 03/12/2023 11:09

Em uma publicação em seu perfil, o governador afirmou que a equipe vai auxiliar no diagnóstico e na melhor maneira de enfrentar a situação, considerada mais grave nos bairros de Mutange, Pinheiro e Bebedouro, que sofreram nos últimos abalos sísmicos devido à movimentação da mina 18. O grupo fluminense chega a Maceió ainda hoje, com quatro geólogos especializados em avaliação de risco e o presidente do Departamento, Luiz Magalhães.

"O Rio de Janeiro é solidário a Alagoas neste momento em que a capital Maceió está na iminência de um desastre (...) Nossa solidariedade ao povo alagoano!", escreveu Cláudio Castro. A mina 18 é formada por cavernas abertas pela Braskem para extração de sal-gema e que estavam sendo fechadas desde que o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) confirmou que a atividade havia provocado o afundamento do solo na região. A matéria-prima é usada na indústria para obtenção de produtos como cloro, ácido clorídrico, soda cáustica e bicarbonato de sódio.

O Rio de Janeiro é solidário a Alagoas neste momento em que a capital Maceió está na iminência de um desastre. Coloquei à disposição do governo de Alagoas uma equipe técnica do Departamento de Recursos Minerais. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) December 3, 2023

Por conta do iminente colapso da mina, que pode provocar o afundamento do solo, a área já está desocupada e a circulação de embarcações da população está restrita na região da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Ao todo, nove escolas foram estruturadas com carros-pipa, colchões, alimentação, equipes de saúde, da Guarda Municipal e de Assistência Social para receber até cinco mil pessoas vindas das regiões afetadas.

Na madrugada deste sábado (2), um novo abalo sísmico foi registrado em Maceió, a 300 metros de profundidade, dessa vez com a magnitude de 0,89, de acordo com a Defesa Civil da capital alagoana. O tremor ocorreu no Mutange, onde está localizada a mina da Braskem, e o abalo foi mais intenso do que o registrado na noite de sexta-feira (1). Entretanto, o órgão registrou uma diminuição na velocidade de afundamento de terra, que agora é de 0,7 cm por hora, em um total de 13 cm nas últimas 24 horas. Durante a semana, o afundamento chegou a 50 cm por dia.

Em nota, a Braskem disse que continua mobilizada e monitorando a situação da mina 18, tomando as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências e que a área está isolada desde terça-feira (28). A empresa ressalta que a região está desabitada desde 2020. "Referido monitoramento, com equipamentos de última geração, foi implementado para garantir a detecção de qualquer movimentação no solo da região e viabilizar o acompanhamento pelas autoridades e a adoção de medidas preventivas como as que estão sendo adotadas no presente momento", disse a empresa.