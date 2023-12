A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso - Divulgação

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o casoDivulgação

Publicado 06/12/2023 11:57 | Atualizado 06/12/2023 21:50

Rio - Um homem foi encontrado morto e outro baleado em diferentes ruas do Centro de São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (6).



Segundo a PM, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram à Rua Fonseca Ramos, no Centro da cidade, onde encontraram um homem morto, que ainda não foi identificado. O local passará por perícia e o caso deve ser encaminhado a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Já o Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 para o caso de um jovem baleado na Rua Coronel Moreira César, também no Centro. Jonathan Carmo, de 27 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Procurada, a Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos.