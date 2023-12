Manutenção do sistema Guandu foi finalizada nesta terça-feira (5) - Divulgação

Publicado 06/12/2023 13:34

Rio - A Cedae concluiu, na noite desta terça-feira (5), a manutenção preventiva anual do Sistema Guandu. No entanto, o fornecimento de água opera com 76% da capacidade, já que aguarda a finalização de reparos das concessionárias nas redes de distribuição para retomar a produção total.

O serviço, que foi concluído às 20h51, sete horas antes do previsto, tinha como prazo final às 4h desta quarta-feira (6). A normalização do abastecimento nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados ainda deve ser informado pelas empresas Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento.Segundo a empresa, a intervenção foi feita para melhorias em tubulações das redes de distribuição e maior eficiência operacional de sistemas de bombeamento de água, como reparos e substituições de motores e equipamentos elétricos.A manutenção no sistema foi adiada três vezes. A última delas ocorreu devido ao rompimento de uma adutora em Nova Iguaçu em 28 de novembro que destruiu diversos imóveis e afetou o abastecimento de água nos municípios de São João de Meriti e Nilópolis, na Baixada Fluminense, e na Zona Norte da capital.Em 21 de novembro, em meio a forte onda de calor , o reparo foi adiado pela segunda vez. O primeiro adiamento foi no dia 13 do mesmo mês, também por causa das altas temperatura s.