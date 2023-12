Moradores foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 06/12/2023 17:05

Rio - Dois moradores do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, foram vítimas de balas perdidas durante um confronto entre criminosos e policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na manhã desta quarta-feira (6).

Larissa Costa do Nascimento, de 25 anos, foi socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), às 11h25. Já João Victor Linhares de Souza, de 24 anos, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o mesmo hospital, às 11h28. Ambos receberam alta à tarde.

Segundo a Polícia Militar, PMs foram atacados a tiros por traficantes da comunidade durante a operação de retirada de barricadas e liberação de vias no bairro. O comando do 7º BPM disse que houve confronto no local. Ao fim dos disparos, uma mulher foi encontrada ferida. Os PMs souberam do segundo ferido ao chegar na unidade de saúde. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que investiga os envolvidos no confronto.

Mais um caso de violência na cidade

Um homem foi encontrado morto e outro baleado em diferentes ruas do Centro de São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (6). Segundo a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram à Rua Fonseca Ramos, no Centro da cidade, onde encontraram um homem morto, que ainda não foi identificado. O local passou por perícia e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Já o Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 para o caso de um jovem baleado na Rua Coronel Moreira César, também no Centro. Jonathan Carmo, de 27 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A Polícia Civil informou que investiga o caso.